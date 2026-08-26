फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Player trials will be held at the district stadium today

Bhadohi News: आज जिला स्टेडियम में होगा खिलाड़ियों का ट्रायल

Wed, 26 Aug 2026 11:18 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Player trials will be held at the district stadium today
भदोही। तैराकी, बैडमिंटन, कबड्डी और बास्केटबाल खेलों को लेकर खिलाड़ियों का ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। जिला स्तरीय ट्रायल जिला स्टेडियम मूंसीलाटपुर में आयोजित होगा। इसके बाद मंडल व प्रदेश स्तरीय ट्रायल कराया जाएगा। जिला उपक्रीड़ाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि तैराकी में महिला-पुरुष, बैडमिंटन में सबजुनिय बालक-बालिका, कबड्डी में जूनियर बालक व बास्केटबाल में सब जूनियर बालकों का ट्रायल लिया जाएगा। बताया कि जिला स्तरीय तैराकी 27 अगस्त को, बैडमिंटन व कबड्डी 31 अगस्त और बास्केटबाल 1 सितंबर को दिन में 11 बजे होगा। बताया कि जिला स्तरीय ट्रायल में चयनित होने के बाद खिलाड़ी मंडलीय चयन और फिर प्रादेशिक लिए ट्रायल के बाद चयन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed