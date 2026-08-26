Bhadohi News: आज जिला स्टेडियम में होगा खिलाड़ियों का ट्रायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:18 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:18 PM IST
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भदोही। तैराकी, बैडमिंटन, कबड्डी और बास्केटबाल खेलों को लेकर खिलाड़ियों का ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। जिला स्तरीय ट्रायल जिला स्टेडियम मूंसीलाटपुर में आयोजित होगा। इसके बाद मंडल व प्रदेश स्तरीय ट्रायल कराया जाएगा। जिला उपक्रीड़ाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि तैराकी में महिला-पुरुष, बैडमिंटन में सबजुनिय बालक-बालिका, कबड्डी में जूनियर बालक व बास्केटबाल में सब जूनियर बालकों का ट्रायल लिया जाएगा। बताया कि जिला स्तरीय तैराकी 27 अगस्त को, बैडमिंटन व कबड्डी 31 अगस्त और बास्केटबाल 1 सितंबर को दिन में 11 बजे होगा। बताया कि जिला स्तरीय ट्रायल में चयनित होने के बाद खिलाड़ी मंडलीय चयन और फिर प्रादेशिक लिए ट्रायल के बाद चयन किया जाएगा।
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