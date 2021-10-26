Bhadohi News: अनुपस्थित रहने पर अभिहीत अधिकारी और पीडी डूडा का रुका एक दिन का वेतन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिलाधिकारी ने सी व डी श्रेणी प्राप्त करने वाले विभागों के अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जताई। आगाह किया कि अगले महीने प्रगति में सुधार नहीं लाने पर कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के दौरान खनन विभाग द्वारा लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त न करने पर जिलाधिकारी ने जिला खान अधिकारी को शासनस्तर से निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने की हिदायत दी।उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि अंश निर्धारण में अभियान चलाकर आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि दैवी आपदा से जो लोग बेघर हो गए हैं, उनका तहसीलवार समीक्षा करें और प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास के लिए मुख्य विकास अधिकारी को संस्तुति पत्र भेजें।उन्होंने एसडीएम लालगंज से कहा कि बिजली गिरने से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराकर वहां लाइटनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सभी एसडीएम को भू माफिया के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जाति प्रमाण पत्र व निर्विवाद उत्तराधिकार आवेदनों के संबंध में भी जरूरी निर्देश दिया।जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली, स्टांप, आबकारी, विद्युत निगम, परिवहन सहित सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा की। कहा कि बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी कर शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित कराएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी विनोद कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी सदर महेंद्र सिंह, चुनार अनेग सिंह, लालगंज अजीत कुमार, मड़िहान संतोष ओझा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।