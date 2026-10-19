Bhadohi News: बाइक अनियंत्रित होकर हाईवे के खुले नाले में गिरी, तीन दोस्तों की मौत

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औराई कोतवाली के मेंदनीपुर निवासी पप्पू बिंद का पुत्र सूरज बिंद (20) गुजरात के सूरत में एक कपड़े की दुकान पर मजदूरी करता था। रविवार की सुबह ही वह घर लौटा था। घर लौटने के बाद वह अपने दो दोस्तों विवेक बिंद (29) पुत्र चुन्नी लाल और पुनीत बिंद (19) पुत्र राकेश बिंद के साथ महराजगंज बाजार गया था।वहां से तीनों एक ही बाइक पर बैठकर घर लौट रहे थे। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि रास्ते में वाराणसी-प्रयागराज हाईवे के उत्तरी सर्विसलेन पर इटवा गांव के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और हाईवे के खुले नाले में जाकर पलट गई। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक चला रहे सूरज और उसके पीछे बैठे विवेक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल पुनीत को औराई ट्राॅमा सेंटर पहुंचाया गया। उसका उपचार शुरू हो पाता, उसके पहले ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।औराई ट्राॅमा सेंटर के चिकित्सक डॉ. नवनीत दुबे ने बताया कि तीनों युवकों के सिर में गंभीर चोटें आईं थीं। उन्होंने बताया कि अगर वे हेलमेट लगाए होते तो शायद यह चोट इतनी गंभीर नहीं होती। तीनों के सिर का ऊपरी व पिछला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इससे उनकी मौत हो गई। सीओ औराई राजीव सिंह का कहना है कि घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। घटना का कारण ओवरस्पीड रहा है। बाइक की रफ्तार तेज होने से वे उस नियंत्रण नहीं रख पाए और हाईवे के किनारे नाले में पलट गए। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।