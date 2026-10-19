Bhadohi News: राज्यमंत्री ने 501 कन्याओं का पूजन कर लिया आशीर्वाद

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इसके पहले श्रीधाम वृंदावन से पधारे कथावाचक दिलीप कृष्ण भारद्वाज महाराज ने लोगों को श्रीराम कथा का रसपान कराया। कहा कि प्रभु श्रीराम ने दशहरा पर रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। दशहरा पर्व सनातन धर्म के उत्सव का प्रतीक है। कहा कि रावण अहंकार प्रतीक है। अगर हम अपने अंदर के अहंकार का वध कर दें तो हर व्यक्ति के अंदर राम समाहित हैं। संचालन शिवम शुक्ला ने किया। इस दौरान डॉ. राजेन्द्र दुबे राजन, पालिका अध्यक्ष गोपीगंज जितेन्द्र गुप्ता, कृष्ण कुमार खटाई, अरुण मिश्रा, जेपी पांडेय, राजा तिवारी आदि मौजूद रहे।

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ज्ञानपुर। क्षेत्र के बड़वापुर गांव में आयोजित नौ दिवसीय दुर्गा पूजनोत्सव और श्रीराम कथा में रविवार को 501 कन्याओं के पूजन का अनुष्ठान हुआ। मुख्य अतिथि राज्यमंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु के साथ मुख्य यजमान उत्कर्ष त्रिपाठी ने कन्याओं का विधिवत अनुष्ठान व पूजन कर भोग लगाया। इसके उपरांत सभी कन्याओं को उपहार देकर विदा किया।