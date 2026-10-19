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Bhadohi News: राज्यमंत्री ने 501 कन्याओं का पूजन कर लिया आशीर्वाद

Mon, 19 Oct 2026 01:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:42 AM IST
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The Minister of State sought blessings by performing the worship of 501 young girls.
बड़वापुर कथा में कन्या पूजन करते राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। स्रोत आयोजक
ज्ञानपुर। क्षेत्र के बड़वापुर गांव में आयोजित नौ दिवसीय दुर्गा पूजनोत्सव और श्रीराम कथा में रविवार को 501 कन्याओं के पूजन का अनुष्ठान हुआ। मुख्य अतिथि राज्यमंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु के साथ मुख्य यजमान उत्कर्ष त्रिपाठी ने कन्याओं का विधिवत अनुष्ठान व पूजन कर भोग लगाया। इसके उपरांत सभी कन्याओं को उपहार देकर विदा किया।
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इसके पहले श्रीधाम वृंदावन से पधारे कथावाचक दिलीप कृष्ण भारद्वाज महाराज ने लोगों को श्रीराम कथा का रसपान कराया। कहा कि प्रभु श्रीराम ने दशहरा पर रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। दशहरा पर्व सनातन धर्म के उत्सव का प्रतीक है। कहा कि रावण अहंकार प्रतीक है। अगर हम अपने अंदर के अहंकार का वध कर दें तो हर व्यक्ति के अंदर राम समाहित हैं। संचालन शिवम शुक्ला ने किया। इस दौरान डॉ. राजेन्द्र दुबे राजन, पालिका अध्यक्ष गोपीगंज जितेन्द्र गुप्ता, कृष्ण कुमार खटाई, अरुण मिश्रा, जेपी पांडेय, राजा तिवारी आदि मौजूद रहे।
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