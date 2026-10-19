Bhadohi News: 23 को बंद रहेंगी शराब की दुकानें

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उन्होंने कहा कि उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। उन्होंने आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक को निर्देश दिया कि इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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ज्ञानपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन के मद्देनजर जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने मतदान दिवस 23 अक्तूबर को मदिरा की दुकानों के लिए ड्राई डे घोषित किया है। उक्त तिथि पर जिले में देसी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग एवं ताड़ी की दुकानों पर बिक्री पर रोक रहेगी।