Bhadohi News: आजाद स्पोर्ट्स क्लब ने रामपुर को 80 रनों से दी शिकस्त

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आजाद स्पोर्ट्स क्लब की टीम ने निर्धारित 35 ओवर के मैच में सभी विकेट खोकर 277 रन बनाए। जिसमें यस राजपूत ने 58 रन, प्रियांशु बिंद ने 34, संदीप कुमार ने 30, यातेन्द सिंह 29 व विजय कुमार ने 24 रनों का योगदान किया। रामपुर क्रिकेट एकेडमी जौनपुर की तरफ से गेंदबाजी में सौरभ, शुभम, मो सैफ व विवेक ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में खेलने उतरी रामपुर की टीम 32वें ओवर में सभी विकेट खोकर 197 रन ही बना सकी। इस तरह से रामपुर को आजाद स्पोर्ट्स क्लब ने 80 रनों से हरा दिया। रामपुर की तरफ से बल्लेबाजी में उत्तम सिंह ने 28 रन, शुभम ने 27 व राजवीर ने 24 रनों का योगदान किया। आजाद स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से गेंदबाजी में आदर्श मौर्या व मोनू यादव ने 2-2 विकेट, यातेन्द्र सिंह, प्रियांशु बिंद विजय कुमार ने 1-1 विकेट लिए।

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सुरियावां। क्षेत्र के महर्षि आजाद स्टेडियम मेढ़ी में आजाद स्पोर्ट्स क्लब व रामपुर क्रिकेट एकेडमी के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। जिसमें आजाद स्पोर्ट्स क्लब ने रामपुर को 80 रनों से शिकस्त दी। आजाद स्पोर्ट्स के यस राजपूत ने 58 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली।