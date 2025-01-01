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Bhadohi News: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हुआ सामूहिक गायन

Sat, 26 Sep 2026 01:16 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:16 AM IST
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Mass singing held to mark the completion of 150 years of Vande Mataram.
खमरिया में वंदे मातरम के सामूहिक गायन कार्यक्रम में जुटे लोग। स्रोत संगठन
खमरिया। शहीद नरेश इंटरमीडिएट कॉलेज में शुक्रवार को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान की तरफ से वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
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मुख्य अतिथि विद्यालय के आचार्य परमानंद शुक्ल रहे। उन्होंने वंदे मातरम के इतिहास और महत्व पर प्रकाश डाला। अध्यक्षता खमरिया नगर चौकी प्रभारी रवि प्रकाश सिंह ने की। इस दौरान प्रधानाचार्य गिरिवर शंकर तिवारी, दीनानाथ, साक्षी, डॉ. नीरज शर्मा आदि मौजूद रहे।
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