Bhadohi News: पंडाल की ऊंचाई 10 से 12 फीट तक के लिए दिए निर्देश

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उन्होंने पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने के साथ ही पंडाल की ऊंचाई निर्धारित सीमा में रखने के लिए कहा। डीजे की आवाज निर्धारित मानक के अनुरूप रखने, किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने समितियों के पदाधिकारियों से कहा कि पर्व के दौरान किसी भी समस्या की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। बैठक में ग्राम प्रधान अजीत मौर्य, सर्वेश यादव, जगदीश राजभर, शुभम तिवारी, रवि वर्मा आदि मौजूद थे। संवाद

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नवरात्र पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के क्रम में रविवार को रामपुर थाने के सभागार में शांति समिति की बैठक हुई। इसमें एसडीएम दीपक सिंह ने दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारियों को पंडालों की ऊंचाई 10 से 12 फीट तक रखने का निर्देश दिया। लोगों से अपील की कि दुर्गा पूजा के दौरान शासन-प्रशासन की तरफ से निर्धारित नियमों का पालन करें।