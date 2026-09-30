Bhadohi News: सुरियावां व दुर्गागंज समेत कई थानों के प्रभारी बदले
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:16 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:16 AM IST
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जनपद में कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने मंगलवार को पुलिस महकमे में फेरबदल किया। एसपी ने कई निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। स्थानांतरण आदेश के अनुसार सुरियावां थाने के प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार त्रिपाठी का गैर जनपद स्थानांतरण होने के कारण उन्हें पुलिस लाइंस से कार्यमुक्त किया गया है। वहीं दुर्गागंज थाने के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार को सुरियावां थाने का नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। प्रभारी रिट सेल रमाकान्त यादव को दुर्गागंज थाने का नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ऊंज थाने के प्रभारी निरीक्षक श्याम बहादुर यादव को विवेचना सेल भेजा गया है। पुलिस लाइंस में तैनात निरीक्षक मनोज कुमार सिंह को प्रभारी रिट सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में गोपीगंज थाने की कस्बा चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक शशांक वाजपेयी को पदोन्नत करते हुए थानाध्यक्ष ऊंज की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने स्थानांतरित सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यभार ग्रहण करने के बाद अनुपालन आख्या प्रेषित करने को कहा गया है।
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