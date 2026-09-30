Bhadohi News: नवाचार प्रतियोगिता में आईआईसीटी और एमए समद काॅलेज विजयी

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डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय में आविष्कार फाउंडेशन की ओर से नवाचार और उद्यमिता के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के कई काॅलेज के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में महाविद्यालय वर्ग में आईआईसीटी, जबकि विद्यालय वर्ग में एमए समद इंटर कॉलेज प्रथम रहा। विजेता संस्थाएं अब जिला स्तर से राज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकेंगी। प्राचार्य प्रो.माया ने कहा कि नवाचार और आर्थिक उद्यमिता युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा समाज एवं राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नवाचार परिषद के अध्यक्ष डॉ.अनीश कुमार मिश्र ने प्रतिभागियों और विजेताओं को बधाई दी। कहा, विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच और नए विचार ही नवाचार की वास्तविक शक्ति हैं। आविष्कार फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीजा रॉड्रिक्स, कार्यक्रम प्रबंधक विश्वनाथ शुक्ला, प्रशिक्षण अधिकारी अधिराज समेत प्रशिक्षु अंकित कुमार भारती व सिमरन अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम में डॉ. रुस्तम अली, डॉ. विनोद कुमार भारती, डॉ. ऋत्विक रंजन सिंह, डॉ.अंकिता तिवारी, डॉ. शिखा तिवारी, डॉ.अमित तिवारी व पूनम द्विवेदी ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।