Bhadohi News: जन आरोग्य मेले में 130 कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की जांच

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जिले के 76 स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। इसमें 2047 मरीजों का इलाज किया गया। 130 कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई। सीएमओ डॉ. एनआर वर्मा ने ब्लॉक पल्हनी के महाराजपुर और जमीन फरेंदा पीएचसी का निरीक्षण। बताया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में 2047 मरीजों ने पंजीकरण कराया। इसमें 867 पुरुष, 875 महिलाएं और 305 बच्चे शामिल रहे। इस दौरान पात्र लाभार्थियों के 42 आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी बनाए गए। कोविड हेल्प डेस्क पर 201 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। इसमें 325 डायबिटीज, 314 गैस्ट्रो संबंधी, 241 त्वचा रोग, 196 श्वसन संबंधी, 112 हाइपरटेंशन, 40 लीवर संबंधी, 35 एनीमिया और 8 टीबी से संबंधित मरीजों की जांच की गई। इसके अलावा 130 कुपोषित बच्चों की भी जांच व आवश्यक परामर्श दिया गया। संवाद