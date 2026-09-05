Bhadohi News: नईबाजार में चार करोड़ से होंगे विकास कार्य
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:45 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:45 AM IST
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नगर पंचायत में चार करोड़ की लागत से जलनिकासी, सड़क और प्रकाश की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। पंडित दीनदयाय उपाध्याय योजना व जलनिकासी योजना के तहत नगर पंचायत की ओर से चार करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाया गया है। शासन की स्वीकृति मिलते ही नगर पंचायत प्रशासन की ओर से काम कराए जाएंगे।
नईबाजार नगर पंचायत में कुल 11 वार्ड है। यहां की आबादी 25 हजार है। नगर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पंचायत प्रशासन का काम है। नगर पंचायत की ओर से बीते दो सालों में कई काम कराए गए हैं, लेकिन अब भी कई वार्ड में नाली, खड़ंजा और प्रकाश की सुविधा का अभाव है। नगर के नेहरू नगर, पटेल नगर, चांदनी चौक, गांधी नगर, अशोक नगर, अंबेडकर नगर, लोहिया नगर, शिवाजी नगर, आजाद नगर समेत अन्य मोहल्लों में अब भी जलनिकासी की समस्या बनी है। इसके अलावा सड़कों का हाल भी खराब है। कई वार्डों में तो प्रकाश के इंतजाम न के बराबर है। समय-समय पर बोर्ड की बैठकों में भी सभासदों की ओर से मुद्दे उठाए गए।
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वर्जन
नगर में मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने का काम किया जा रहा है। दो योजनाओं से चार करोड़ का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलती है तो जलनिकासी, प्रकाश व सड़क की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी। - निर्मला सोनकर, चेयरमैन, नईबाजार।
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नईबाजार नगर पंचायत में कुल 11 वार्ड है। यहां की आबादी 25 हजार है। नगर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पंचायत प्रशासन का काम है। नगर पंचायत की ओर से बीते दो सालों में कई काम कराए गए हैं, लेकिन अब भी कई वार्ड में नाली, खड़ंजा और प्रकाश की सुविधा का अभाव है। नगर के नेहरू नगर, पटेल नगर, चांदनी चौक, गांधी नगर, अशोक नगर, अंबेडकर नगर, लोहिया नगर, शिवाजी नगर, आजाद नगर समेत अन्य मोहल्लों में अब भी जलनिकासी की समस्या बनी है। इसके अलावा सड़कों का हाल भी खराब है। कई वार्डों में तो प्रकाश के इंतजाम न के बराबर है। समय-समय पर बोर्ड की बैठकों में भी सभासदों की ओर से मुद्दे उठाए गए।
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नगर में मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने का काम किया जा रहा है। दो योजनाओं से चार करोड़ का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलती है तो जलनिकासी, प्रकाश व सड़क की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी। - निर्मला सोनकर, चेयरमैन, नईबाजार।