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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Bushes growing on both sides of the road leading to Pavni village

Bhadohi News: पवनी गांव जाने वाले रास्ते पर दोनों तरफ उगीं झाड़ियां

Sat, 24 Oct 2026 01:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:35 AM IST
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Bushes growing on both sides of the road leading to Pavni village
झाड़ियों से घिरा दरियाबाद-पवनी मार्ग, हादसों को दे रहा दावत
। क्षेत्र के दरियाबाद मुख्य मार्ग से पवनी गांव जाने वाली करीब तीन किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों ओर झाड़ियों के कारण हादस का डर है।
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मार्ग के दोनों ओर झाड़ियां इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि कई स्थानों पर सड़क का किनारा तक दिखाई नहीं देता। इससे सामने से आने वाले वाहनों को लेकर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के दरियाबाद पवनी मार्ग पर 12 से अधिक गांवों के लोगों का आना जाना लगा रहता है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग बाइक, साइकिल और अन्य वाहनों से इस मार्ग से गुजरते हैं। इसके बावजूद सड़क किनारे झाड़ियों की सफाई नहीं कराई जा रही है। इस संबंध में क्षेत्र के रामधीर यादव, अमरजीत यादव, मुकेश राय, संतोष राय, मनोज मिश्रा, सुशील कुमार का कहना है कि दरियाबाद-पवनी मार्ग के दोनों ओर फैली झाड़ियों की सफाई कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को शिकायत पत्र दिया गया, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं हो सका है।
इस बाबत सिंचाई विभाग के अवर अभियंता रामेश्वर सिंह का कहना है कि शीघ्र ही सड़क के दोनोंं ओर उगीं झाड़ियों की कटाई कराई जाएगी।
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