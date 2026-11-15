Bhadohi News: कैकेई के वचन से राम गए वनवास, केवट ने नाव से लगाया पार

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कैकेयी की बात सुनने के बाद दशरथ ने उन्हें काफी समझाया लेकिन वे नहीं मानी। जिसके बाद राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी वन जाने को तैयार हो गए। इसके बाद वन में केवट और राम जी के बीच संवाद मार्मिक संवाद हुआ। केवट ने पांव पखार कर जब केवट ने नाव पर चढ़ाया। प्रभु श्रीराम का प्रेम भाव देख लोग भाव विभोर हो उठे। मौके पर डॉ. दयाशंकर दुबे, गुलाबचंद सरोज, जगन्नाथ यादव, विजय बहादुर सरोज, शिव प्रसाद, अध्यक्ष संदीप कुमार बालाजी, हरिनाथ यादव, रमेश चंद्र यादव,भोलानाथ सरोज अमन मिश्र आदि रहे।

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सुरियावां। क्षेत्र के पूरेबदल, सांडा में आयोजित रामलीला में शुक्रवार की शाम कैकेयी कोप, राम वनगमन और केवट संवाद की लीला का मंचन हुआ। कलाकारों के सजीव मंचन से दर्शक भावविभोर हो गए। राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर मंथरा ने माता कैकेयी को भड़का दिया। जिस पर कैकेयी कोप भवन चली गई। राज्याभिषेक के संदेश के बीच कैकेयी के कोप भवन जाने की जानकारी होने के बाद राजा दशरथ उन्हें मनाने पहुंचे। जहां कैकेयी व दशरथ के बीच संवाद हुआ। कैकेयी ने वचनों की याद दिलाकर राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक मांगा।