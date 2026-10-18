Bhadohi News: कारपेट एक्सपो मार्ट में एक नवंबर को लगेगा मेगा विधिक शिविर

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प्रभारी सचिव आशीष कुमार सिंह ने बताया कि मेगा विधिक सहायता शिविर के माध्यम से जिले के वंचित, पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को विभिन्न शासकीय कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। इसके लिए 40 से ज्यादा विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। उन्होंने लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में मेगा विधिक सहायता शिविर में पहुंचकर अपना पंजीकरण कराएं और पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।

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ज्ञानपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक नवंबर को कारपेट एक्सपो मार्ट में मेगा विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया है। न्यायिक अधिकारी इसको सफल बनाने में जुट गए हैं। शिविर में 40 से ज्यादा विभाग शामिल होंगे। सभी विभाग समन्वय बनाकर लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाएंगे।