Bhadohi News: सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में 1.30 करोड़ से होगा अंबेडकर और रविदास मंदिरों का सुंदरीकरण

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योजना के तहत प्रत्येक चयनित गांव में 10 लाख रुपये की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी के द्वारा अपने सांसद निधि से बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के देवडीह, अहिरौली पांडेय, शाहपुर, महराजपुर और पिड़हरा गांव में संत रविदास मंदिरों का सुंदरीकरण एवं जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसी तरह सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के कठौड़ा, नरहनी, करमौता और जजौली गांव में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं का सुंदरीकरण होगा। जबकि मझवलिया गांव स्थित संत रविदास मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सुंदरीकरण कराया जाएगा।सांसद के मीडिया प्रभारी जितेश कुमार वर्मा एडवोकेट ने बताया कि सांसद की पहल पर स्वीकृत यह धनराशि गांवों में महापुरुषों की प्रतिमाओं और संत रविदास मंदिरों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कहीं भी लापरवाही या अनियमितता सामने आने पर संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें, ताकि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से पूरे कराए जा सकें।