महिला आरक्षण पर सभी दल एकमत हों, राजनीतिक विरोध से ऊपर उठकर करें समर्थन: बृजभूषण शरण सिंह
पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने महिला आरक्षण विधेयक को समय की मांग बताते हुए सभी दलों से सर्वसम्मति से पारित कराने की अपील की। गोपीगंज के सारीपुर में उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। कहा कि वह कभी हिंदू, कभी भक्त तो कभी नास्तिक बन जाते हैं।
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महिला आरक्षण विधेयक समय की मांग है। इसे राजनीतिक विरोध से ऊपर उठकर सभी दलों की सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। यह बातें शनिवार को पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने गोपीगंज क्षेत्र के सारीपुर में कहीं। वह पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश सिंह के यहां शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। इस दौरान दिनेश सिंह के नेतृत्व में जुटे विभिन्न वर्गों के लोगों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया।
राहुल गांधी पर साधा निशाना
पत्रकारों से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह समय की आवश्यकता है। सभी राजनीतिक दलों को इस पर एकमत होना चाहिए। कांग्रेस के विरोध पर राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि उनका एक सूत्रीय एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। वह देश की नब्ज पहचानने में विफल रहते हैं। यही वजह है कि उनके सहयोगी दल भी महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने को तैयार हैं।
राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वह परिस्थितियों के अनुसार कभी हिंदू, कभी भक्त तो कभी नास्तिक की भूमिका में नजर आते हैं।
घोषणा पत्र से ज्यादा वादों पर अमल जरूरी
समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल का घोषणा पत्र अच्छा होता है, लेकिन असली बात यह है कि कौन अपने वादों पर कितना अमल करता है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
दिनेश सिंह की सामाजिक पहचान की चर्चा
पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश सिंह की सामाजिक पहचान और प्रभाव की चर्चा करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि दिनेश सिंह सामाजिक व्यक्ति हैं। यहां हर वर्ग और समाज के लोगों की मौजूदगी उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। उनका दबदबा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा।
इस मौके पर कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह, उत्कर्ष कौशिक, अनूप मिश्रा, श्रीराम मौर्य, श्यामधर मिश्र, अभय सिंह (बबलू), राजेंद्र पुष्पकार, शेर बहादुर सिंह, शशिचंद्र मिश्रा, महेंद्र सिंह राजन, सुरेंद्र मिश्रा, कलक्टर मिश्रा, दिनेश शुक्ला, शिवप्रकाश सिंह, लालासिंह, राजू सिंह और मदन सिंह आदि मौजूद रहे।