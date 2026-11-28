घोषणा पत्र से ज्यादा वादों पर अमल जरूरी

समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल का घोषणा पत्र अच्छा होता है, लेकिन असली बात यह है कि कौन अपने वादों पर कितना अमल करता है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।



दिनेश सिंह की सामाजिक पहचान की चर्चा

पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश सिंह की सामाजिक पहचान और प्रभाव की चर्चा करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि दिनेश सिंह सामाजिक व्यक्ति हैं। यहां हर वर्ग और समाज के लोगों की मौजूदगी उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। उनका दबदबा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा।



इस मौके पर कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह, उत्कर्ष कौशिक, अनूप मिश्रा, श्रीराम मौर्य, श्यामधर मिश्र, अभय सिंह (बबलू), राजेंद्र पुष्पकार, शेर बहादुर सिंह, शशिचंद्र मिश्रा, महेंद्र सिंह राजन, सुरेंद्र मिश्रा, कलक्टर मिश्रा, दिनेश शुक्ला, शिवप्रकाश सिंह, लालासिंह, राजू सिंह और मदन सिंह आदि मौजूद रहे।