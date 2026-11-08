Bhadohi News: 10 नवंबर को होगा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन

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संगम साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थान की ओर से आगामी 10 नवंबर को 1857 के महानायक राणा वेणी माधव सिंह और सेनापति वीरा पासी की स्मृति में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष संदीप कुमार बालाजी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम सुरियावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्थित मैदान में आयोजित होगा। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से जाने-माने कवि प्रतिभाग करेंगे।