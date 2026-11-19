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20 से 22 नवंबर तक बारिश का अनुमान है। तापमान में तीन से पांच डिग्री गिरावट हाेने के आसार है। बुधवार रात के तापमान में एक डिग्री कमी के साथ 13 डिग्री दर्ज किया। जबकि अधिकतम तापमान दो दिनों से 29 डिग्री पर स्थिर है।कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि जिले में न्यूनतम तापमान दो दिनों में चार डिग्री लुढ़का है। रात के तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है।वहीं आगामी तीन दिनों में तापमान में दो से तीन डिग्री और कमी आने की उम्मीद है। तीन दिनों तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।इसके कारण ठंड में इजाफा होगा। बुधवार सुबह हल्का धुंध दिखा, लेकिन सूर्योदय के बाद मौसम साफ रहा।रात में वाहन चालकों को हल्का कोहरा का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस था।