Bhadohi News: धनतेरस पर धन की धनक, 250 करोड़ का हुआ कारोबार, चहके सराफा व्यापारी

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धनतेरस पर शुक्रवार को सुबह से ही बाजार सज गए। सराफा, बरतन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, होम एप्लाइंसेज आदि के बाजारों में करोड़ों रुपये का वारा-न्यारा हुआ। अकेले सराफा बाजार में 70 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ। दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीदारी में भी 60 से 70 करोड़ रुपये का व्यवसाय हुआ। सुबह से लेकर देर रात तक दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लगी रही।धनतेरस धनवंतरी त्रयोदशी के उपलक्ष्य में दिवाली से दो दिन पहले मनाया जाता है। शुक्रवार को बाजार सोने-चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की चकाचौंध से दमक उठे। सराफा की दुकानों पर पहुंचे लोगों ने सोने और चांदी के सिक्कों की खरीदारी पर ज्यादा जोर दिया। विक्टोरिया के सिक्के भी बिके। महिलाएं गहनों से ज्यादा सिक्कों को खरीदने पर जोर दे रही थीं। बाइक बाजार में भारी बूम दिखी।ज्ञानपुर के अलावा सुरियावां, औराई, ऊंज, सीतामढ़ी, भदोही, बाबूसराय, महाराजगंज, घोसिया, चौरी, बाजारों में धनतेरस पर खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी रही। व्यावसायिक नगरी गोपीगंज में धनतेरस पर खासी चहल-पहल दिखी। आभूषणों और बरतनों की दुकानों पर खरीदारी के लिए लोग उमड़ पड़े। दुकानों को आकर्षक लाइटों से सजाया गया था।धनतेरस पर आभूषण का बाजार पूरी तरह दमक उठा। अबकी बार 70 करोड़ से ज्यादा के कारोबार का अनुमान है। गोपीगंज के आभूषण व्यापारी डॉ. कृष्ण कुमार मंगू ने कहा कि धनतेरस पर सोने और चांदी के ही आभूषण की मांग ज्यादा रहती है। उन्होंने बताया कि जिले भर में करोड़ों रुपये का कारोबार हुआ। अनुमान जताया कि करीब 70 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। चांदी के सिक्के, राम दरबार और गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां भी बिकीं।