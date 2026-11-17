Basti News: करंट से युवक की मौत परिवार में मचा कोहराम
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 02:40 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 02:40 AM IST
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वाल्टरगंज। सोनहा थाना क्षेत्र के पंचमोहनी गांव में सोमवार शाम करीब चार बजे करंट लगने से 45 वर्षीय मोहम्मद जलील की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वह अपने घर के छज्जे से बोरा उतार रहे थे। इसी दौरान घर के अंदर से गुजरा बिजली का तार टूटकर उन पर गिर गया।
गंभीर रूप से झुलसे मोहम्मद जलील को अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी फातिमा और उनके पांच बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। मोहम्मद जलील अपने छह भाइयों में तीसरे नंबर पर थे।
प्रधान सुशील तिवारी ने बताया कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना किया है। एक्सईएन विद्युत वितरण खंड द्वितीय अनिल सिंह के अनुसार, जेई और अन्य स्टाफ मौके पर गए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि हादसा एलटी या नंगे तार से नहीं हुआ।
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गंभीर रूप से झुलसे मोहम्मद जलील को अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी फातिमा और उनके पांच बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। मोहम्मद जलील अपने छह भाइयों में तीसरे नंबर पर थे।
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प्रधान सुशील तिवारी ने बताया कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना किया है। एक्सईएन विद्युत वितरण खंड द्वितीय अनिल सिंह के अनुसार, जेई और अन्य स्टाफ मौके पर गए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि हादसा एलटी या नंगे तार से नहीं हुआ।
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