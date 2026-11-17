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गंभीर रूप से झुलसे मोहम्मद जलील को अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी फातिमा और उनके पांच बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। मोहम्मद जलील अपने छह भाइयों में तीसरे नंबर पर थे।प्रधान सुशील तिवारी ने बताया कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना किया है। एक्सईएन विद्युत वितरण खंड द्वितीय अनिल सिंह के अनुसार, जेई और अन्य स्टाफ मौके पर गए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि हादसा एलटी या नंगे तार से नहीं हुआ।