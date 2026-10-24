Basti News: बाइक की टक्कर से युवक की मौत

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बस्ती। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के बोदवल गांव के पास पेट्रोल पंप के निकट बाइक की टक्कर से दुर्गा प्रसाद की मौत हो गई। मृतक के बहनोई की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गोरखपुर जिले के चिलुआताल थाना क्षेत्र के डोहरिया बाजार निवासी धीरज ने बताया कि उनके रिश्तेदार दुर्गा प्रसाद 21 अक्तूबर की रात करीब 10 बजे बोदवल गांव जा रहे थे। इसी दौरान गलत दिशा से आई बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। संवाद