Basti News: मानसिक दिव्यांग युवती से दुष्कर्म, प्राथमिकी दर्ज

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पीड़िता के पिता के मुताबिक, करीब छह माह पहले आरोपी उनकी बेटी को अकेली देखकर घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने युवती को बहला-फुसलाकर चुप करा दिया था। इधर, युवती के स्वास्थ्य में बदलाव दिखाई देने पर परिजनों ने उससे पूछताछ की। इसके बाद उसके गर्भवती होने की जानकारी हुई। पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है। पीड़िता के पिता के अनुसार, परिवार के अन्य सदस्य भी अस्वस्थ हैं, जबकि उनका छोटा बेटा रोजी-रोटी की तलाश में बाहर गया हुआ है।थाना प्रभारी दिनेश चौधरी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा। आरोपी की तलाश की जा रही है।