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Basti News: युवती को वीडियो वायरल की धमकी, प्राथमिकी दर्ज

Sat, 14 Nov 2026 01:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:25 AM IST
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Young woman threatened with having a video made viral; FIR registered
बस्ती। नगर थानाक्षेत्र की एक युवती को वीडियो वायरल करने की धमकी मिली है। युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। युवती ने बताया कि स्कूल में उसकी दोस्ती इरशाद आलम से हुई थी। बाद में आरोपी को उसका मोबाइल नंबर मिल गया। वह युवती को फोन और मैसेज करने लगा। बातचीत से मना करने पर आरोपी घरवालों को बताने की धमकी देता था। युवती इसी डर से कभी-कभी बात कर लेती थी। युवती की शादी के बाद भी आरोपी ने पीछा नहीं छोड़ा। उसने वीडियो ससुराल वालों को भेजने की धमकी दी। एसएचओ नगर मनोज सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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