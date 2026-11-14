Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Seniority list released; path cleared for teachers' promotion

Basti News: वरिष्ठता सूची जारी, शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ

Sat, 14 Nov 2026 01:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
Seniority list released; path cleared for teachers' promotion
बस्ती। परिषदीय विद्यालयों में लंबे समय से लंबित शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है। बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत 2928 सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिकाओं की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2404 पदों की वरिष्ठता सूची भी प्रकाशित की गई है। बीएसए अनूप कुमार की ओर से जारी सूची के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। वरिष्ठता सूची जारी होने से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों में उम्मीद बढ़ी है। अब सूची के आधार पर विभागीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया पूरी किए जाने की प्रतीक्षा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed