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Basti News: युवती से छेड़खानी, बचाव करने पहुंचे भाइयों पर हमला

Tue, 20 Oct 2026 03:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 03:38 AM IST
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Young woman molested; brothers attacked while coming to her rescue
बस्ती। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के नरहरिया जोड़ा मंदिर के पास युवती से छेड़खानी और बीच-बचाव करने पहुंचे उसके दो भाइयों पर चाकू से हमले का आरोप है। मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। घटना 17 अक्तूबर की रात करीब 8:30 बजे की बताई गई है। पुलिस के अनुसार, युवती शौच के लिए गई थी। इसी दौरान मोहित, रोहित और अंचल ने उसके साथ छेड़खानी की। युवती के शोर मचाने पर उसके भाई बीच-बचाव करने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। संवाद
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