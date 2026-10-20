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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Notices issued to 1307 defaulters with dues of more than Rs 50,000

Basti News: 50 हजार रुपये से अधिक के 1307 बकायेदारों को नोटिसस

Tue, 20 Oct 2026 03:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 03:46 AM IST
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Notices issued to 1307 defaulters with dues of more than Rs 50,000
बस्ती। नगर पालिका ने गृहकर और जलकर के बकायेदारों से वसूली के लिए सख्ती शुरू कर दी है। 50 हजार रुपये से अधिक के बकाया वाले 1307 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं, 25 हजार से 50 हजार रुपये तक के बकाया वाले 813 अन्य बकायेदारों को नोटिस देने की तैयारी है। नगर पालिका ने बकायेदारों को समय से कर जमा करने की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। नगर पालिका की ओर से गृहकर और जलकर जमा कराने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत कैंप लगाए जा रहे हैं। संवाद
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