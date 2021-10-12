Basti News: नसबंदी के छह माह बाद महिला गर्भवती, सीएमओ से शिकायत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:33 AM IST
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विक्रमजोत। छावनी थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव निवासी एक महिला नसबंदी के करीब छह माह बाद गर्भवती हो गई। महिला ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) बस्ती से शिकायत करके सर्जन और उनकी टीम के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
महिला के मुताबिक, करीब छह माह पहले वह गांव की आशा बहू के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमजोत में आयोजित शिविर में नसबंदी कराई थीं। इसके बाद उन्हें 1400 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिली थी। उनके पहले से दो बेटे और एक बेटी हैं। नसबंदी के बाद वह अपने पति के साथ मुंबई चली गईं।
कुछ समय बाद गांव लौटने पर पेट में दर्द हुआ तो परिजन उन्हें जिला महिला चिकित्सालय अयोध्या ले गए। वहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें करीब तीन माह के गर्भवती होने की जानकारी दी।
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महिला के मुताबिक, करीब छह माह पहले वह गांव की आशा बहू के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमजोत में आयोजित शिविर में नसबंदी कराई थीं। इसके बाद उन्हें 1400 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिली थी। उनके पहले से दो बेटे और एक बेटी हैं। नसबंदी के बाद वह अपने पति के साथ मुंबई चली गईं।
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कुछ समय बाद गांव लौटने पर पेट में दर्द हुआ तो परिजन उन्हें जिला महिला चिकित्सालय अयोध्या ले गए। वहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें करीब तीन माह के गर्भवती होने की जानकारी दी।
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