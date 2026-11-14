Basti News: पैकोलिया में ई-रिक्शा पलटने से महिला की मौत, पांच घायल

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छंगुरा देवी अपनी बेटी के साथ कुत्ते के काटने का इंजेक्शन लगवाने पीएचसी गौर गई थीं। वहां से ई-रिक्शा से घर लौटते समय हादसा हो गया। उन्हें पीएचसी हर्रैया ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उनकी बेटी को मामूली चोट आई है। हादसे में बाइक सवार बबलू गौतम निवासी बनकटवा जोत कन्हई और विश्राम वर्मा निवासी बेलवरिया जंगल गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं, बाइकों पर सवार दो अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। प्रभारी निरीक्षक मोतीचंद राजभर ने बताया कि घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही। अभी मौत के मामले में तहरीर नहीं मिली है। संवाद

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पैकोलिया। हर्रैया-बभनान मार्ग पर परसा चौराहे के पास शुक्रवार दोपहर दो बाइकों की भिड़ंत से बचने के प्रयास में ई-रिक्शा पलट गया। ई-रिक्शा सवार छंगुरा देवी (55) की मौत हो गई। पांच लोग घायल हो गए। घायलों में दो बाइक सवारों की हालत गंभीर है।