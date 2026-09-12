Basti News: बिजली कटौती से भड़के ग्रामीणों ने लुंबिनी-दुद्धी मार्ग किया जाम

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ग्रामीणों के अनुसार, पिछले कई दिनों से कलवारी बिजली उपकेंद्र से जुड़े गांवों में रात के समय लगातार बिजली कटौती, लो-वोल्टेज और आपूर्ति में उतार-चढ़ाव की समस्या बनी हुई है। भीषण गर्मी और उमस के बीच रात में बिजली संकट से परेशान उपभोक्ता शुक्रवार को पहले उपकेंद्र पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारियों से समस्या का जवाब मांगने का प्रयास किया। वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला तो ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया।बताया गया कि शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे आलोक सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से कलवारी उपकेंद्र पहुंचकर ज्ञापन देने की अपील की थी। दोपहर करीब चार बजे उनके नेतृत्व में सैकड़ों उपभोक्ता उपकेंद्र पहुंच गए। शाम पांच बजे तक जब कोई जिम्मेदार अधिकारी उनकी समस्या सुनने नहीं पहुंचा तो नाराज ग्रामीणों ने शाम 5:26 बजे उपकेंद्र के सामने कुसौरा में लुंबिनी-दुद्धी मार्ग जाम कर दिया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।जाम की सूचना पर सीओ कलवारी बृजेश सिंह और प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर सड़क से हटाया। इसके बाद शाम 5:58 बजे यातायात बहाल हो सका। इसी दौरान एसडीएम प्रमोद कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं सुनीं और उपकेंद्र परिसर में ही ज्ञापन लेकर समाधान का आश्वासन दिया।132 केवी से 33 केवी की सप्लाई नहीं मिलने के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। उपभोक्ताओं की समस्याओं से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। जल्द ही आपूर्ति व्यवस्था में सुधार कराने का प्रयास किया जा रहा है।प्रेमशंकर, एसडीओ, बिजली निगम