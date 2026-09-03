Basti News: डॉक्टर की पिटाई के आरोप में पति समेत दो नामजद

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डॉ. कल्पना मिश्रा ने दर्ज एफआईआर में बताया कि घरेलू विवाद को लेकर उनके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। आरोप है कि उन्हें वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। उन्होंने अपनी कमाई की पूंजी अनावश्यक रूप से खर्च कर उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया है। विज्ञापन

पुलिस ने तहरीर के आधार पर गोंडा जिले के बड़गांव, साहबगंज निवासी अनुराग त्रिपाठी और गोरखपुर निवासी राजेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद डॉ. कल्पना मिश्रा ने दर्ज एफआईआर में बताया कि घरेलू विवाद को लेकर उनके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। आरोप है कि उन्हें वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। उन्होंने अपनी कमाई की पूंजी अनावश्यक रूप से खर्च कर उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया है।पुलिस ने तहरीर के आधार पर गोंडा जिले के बड़गांव, साहबगंज निवासी अनुराग त्रिपाठी और गोरखपुर निवासी राजेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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बस्ती। कोतवाली क्षेत्र के कैली अस्पताल परिसर स्थित आवास में रहने वाली डॉक्टर ने पति समेत दो लोगों पर घरेलू विवाद को लेकर गाली-गलौज, मारपीट और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।