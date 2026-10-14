फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Transport fair to be held on October 23.

Basti News: 23 अक्तूबर को आयोजित होगा परिवहन मेला

Wed, 14 Oct 2026 03:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 03:02 AM IST
विज्ञापन
Transport fair to be held on October 23.
बस्ती। वाहन स्वामियों की सुगमता के लिए 23 अक्तूबर को मंडल मुख्यालय पर परिवहन विभाग की तरफ से परिवहन मेला का आयोजन किया जाएगा। आरटीओ प्रशासन फरीदुद्दीन ने बताया कि शासन के निर्देश पर सभी मंडल मुख्यालयों पर यह आयोजन होना है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति, बकाया वाहन कर की अधिक-से-अधिक वसूली और पात्र वाहनों से एकमुश्त कर जमा करने के लिए प्रेरित करना और लंबित बकाया कर में वाहन स्वामियों को छूट का लाभ देना है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed