Basti News: 23 अक्तूबर को आयोजित होगा परिवहन मेला

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बस्ती। वाहन स्वामियों की सुगमता के लिए 23 अक्तूबर को मंडल मुख्यालय पर परिवहन विभाग की तरफ से परिवहन मेला का आयोजन किया जाएगा। आरटीओ प्रशासन फरीदुद्दीन ने बताया कि शासन के निर्देश पर सभी मंडल मुख्यालयों पर यह आयोजन होना है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति, बकाया वाहन कर की अधिक-से-अधिक वसूली और पात्र वाहनों से एकमुश्त कर जमा करने के लिए प्रेरित करना और लंबित बकाया कर में वाहन स्वामियों को छूट का लाभ देना है। संवाद