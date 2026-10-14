Basti News: बस्ती सदर व हर्रैया में 11 सड़कों का होगा नवनिर्माण...खर्च होंगे 11.80 करोड़

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ग्रामीण क्षेत्रों में कई मार्ग लंबे समय से कच्चे व जर्जर हालत में हैं। बारिश के दौरान इन रास्तों पर आवागमन और भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों को मुख्य मार्गों और बाजारों तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क निर्माण होने के बाद इन क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ ही ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी। सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव और हर्रैया विधायक अजय सिंह ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों के प्रस्ताव तैयार करके पहले पीडब्ल्यूडी को दिए थे जहां से विभाग ने शासन में प्रस्ताव भेजा है।शासन से अब इन सड़कों के निर्माण के लिए मंजूरी मिलने की देरी है। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता प्रतिकार सिंह का कहना है कि निर्माण के लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद निर्धारित मानकों के अनुसार सड़कों को तैयार किया जाएगा। इसमें सदर क्षेत्र की आठ और जबकि तीन सड़क हर्रैया में प्रस्तावित है। इससे काफी सहूलियत होगी।इन सड़कों का होगा निर्माणकैप्टन नगर से चौधरीपुरवा यादवपुरवा मार्गमूड़घाट गनेशपुर मार्ग से भाउपुर मार्गरजौली द्वितीय मार्ग से कुसुम भौटी संपर्क मार्गपीलीभीत बहराइच बस्ती मार्ग से बनगवां मार्गएनएच 28 से बरईपुरवा मार्गरैपुरा अंबेडकर पार्क से घोड़ारेहार प्रथम मार्गगोटवा बंजरिया फार्म से अहिरनपुरवा संपर्क मार्गग्राम सभा खिरिहवा से बांयपोखर पिच मार्गविशेषरगंज रानीपुर लाद मार्ग बसवरिया दिनेशधरदूबे के घर तक मार्गबसेवाराय मुन्ना सिंह के घर से शेरवाडीह तिवारी के पुरवा तक मार्गमहराजगंज दुबौलिया किमी. 9 से एचपी गैस एजेंसी होते हुए खुशहालगंज तक संपर्क मार्गबोले ग्रामीणसड़क जर्जर व बदहाल होने से आवागमन में परेशानी हो रही है। प्रस्तावित निर्माण से उम्मीद जगी है। सड़क का निर्माण जल्द कराया जाएगा। इससे राहत होगी। -पवन कुमार यादव, गोटवाबारिश के समय गड्ढे में तब्दील सड़कों पर सफर जोखिम भरा हो जाता है। अब निर्माण होने से राहत मिलेगी। इधर सड़क पर उखड़ी गिट्टियों से परेशानी बढ़ी है। -अफसर अली, नगर क्षेत्रकोट::: ग्रामीण सड़कों की दशा सुधारने को लगातार प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। जिन सड़कों की मंजूरी मिल जा रही है, निर्माण शुरू कराया जा रहा है। -प्रतिकार सिंह, एसई, पीडब्ल्यूडी बस्ती।