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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   BJP women workers gheraoed the Congress office.

Basti News: भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने किया कांग्रेस दफ्तर का घेराव

Wed, 14 Oct 2026 03:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 03:04 AM IST
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BJP women workers gheraoed the Congress office.
कांग्रेस कार्यालय पर घेराव के लिए जाती भाजपा महिला पदा​धिकारी व अन्य स्रोत पार्टी
बस्ती। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से महिलाओं के प्रति कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला कार्यालय का घेराव किया। महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन कर कांग्रेस नेतृत्व के रवैये के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया।
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भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र के आह्वान पर जिला कार्यसमिति सदस्य चंदा श्रीवास्तव, पूर्व राज्य महिला आयोग सदस्य सुमन सिंह, जिला उपाध्यक्ष शालिनी मिश्र, शिवानी सिंह के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने जेएनयू प्रकरण के विरोध में पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस जिला कार्यालय पर कांग्रेस मुर्दाबाद, राहुल गांधी होश में आओ, महिला विरोधी कांग्रेस हाय-हाय के नारे लगाए।
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सुमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं के अपमान का रहा है। यह केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि नारी सम्मान, न्याय और जवाबदेही के लिए उठी एक बुलंद आवाज है। कहा कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र हमेशा से महिला विरोधी रहा है। कांग्रेस के नेता कभी महिलाओं के आरक्षण का विरोध करते हैं तो कभी देश की नारी का अपमान करते हैं।
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रूबी, सीता देवी, कौशल्या, सीमा, कृष्णावती, अंशु, सुधा, शिवानी, शबनम, सीमा देवी, चिरैता देवी, गायत्री, सुनीता, बबीता, दुर्गावती, सुभवती, रेनू, खुशी, रोहिणी, तारा, साधना, मुस्कान, ज्योति, सानिया, गौरा देवी, रागिनी, शीला, सरस्वती, नीतू, लता देवी, मधु, पूनम, आशा, नीता, निमिषा आदि मौजूद रहीं।व
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