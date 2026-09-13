Basti News: ट्रांसफार्मर जला, एक सप्ताह से बिजली आपूर्ति ठप

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बनकटी। देईसाड़ उपकेंद्र से संचालित दीपपुर मठिया गांव में बीते एक सप्ताह से ट्रांसफार्मर जला हुआ है और बिजली आपूर्ति ठप होने से उपभोक्ता अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वहीं नलकूप का ट्रांसफार्मर भी लंबे समय से खराब होने के कारण फसलों की सिंचाई ठप है। गांव निवासी कृष्ण कुमार पांडेय, विष्णुदेव पांडेय आदि ने बताया कि गांव में जले ट्रांसफार्मर से करीब 35 से 40 घरों में बिजली गुल है। बिजली निगम के अधिकारियों के अलावा आईजीआरएस पर भी शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीओ सूर्य नारायण सिंह ने बताया कि जल्द ही समाधान कराया जाएगा। संवाद