Basti News: देरी से चल रहीं ट्रेनें, समय से गंतव्य नहीं पहुंच पा रहे यात्री

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पूर्वोत्तर रेलवे के बस्ती रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनें बुधवार को भी विलंब से चलीं। रेलवे की समय सारणी के अनुसार बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल एक्सप्रेस के बस्ती पहुंचने का निर्धारित समय शाम 4:11 बजे था। करीब पांच घंटे की देरी के चलते इसके रात नौ बजे के बाद पहुंचने की संभावना रही।इसी तरह सहरसा-आनंद विहार एक्सप्रेस करीब तीन घंटे, दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल 3:15 घंटे, भागलपुर-अमरनाथ एक्सप्रेस डेढ़ घंटे और यशवंतपुर-गोरखपुर तथा अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस करीब एक-एक घंटे की देरी से चलीं। ट्रेनों के विलंब से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में भी देरी हो रही है।रक्षाबंधन पर दिल्ली, मुंबई, लुधियाना और गुजरात समेत महानगरों से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। कंफर्म टिकट नहीं मिलने से यात्रियों को जनरल कोच में सफर करना पड़ रहा है। पर्व पर घर पहुंचने की मजबूरी में यात्री भीड़ के बीच यात्रा करने को विवश हैं।यात्री बोले-दिल्ली-मुंबई-लुधियाना-गुजरात जैसे बड़े शहरों से आने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में कंफर्म टिकट न मिलने से परेशानी हो रही है। इससे मजबूरी में जनरल कोच से यात्रा करना पड़ा।-उमेश कुमार, यात्री छावनी बाजारट्रेनों के विलंब से चलने के कारण गंतव्य तक पहुंचने में भी देरी हो रही है। रात के समय बुकिंग के नाम पर टैक्सी वाले भी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं।-प्रदीप कुमार, यात्री खलीलाबादस्टेशनों पर चेकिंग, जीआरपी अलर्टरक्षाबंधन पर स्टेशन और ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जीआरपी अलर्ट मोड में है। जीआरपी थाना प्रभारी बांकेलाल ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत चेकिंग अभियान और गश्त बढ़ा दी गई है। प्लेटफॉर्म, उपरिगामी पुल और स्टेशन परिसर समेत प्रमुख स्थानों पर जवानों की तैनाती की गई है। यात्रियों की सुरक्षा के साथ जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी की जा रही है।कोटरक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली और मुंबई के लिए विशेष अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए कई अन्य स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं।-सुमित कुमार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर