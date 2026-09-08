Basti News: इकाई प्रमुख ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:55 PM IST
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बस्ती। चीनी मिल रुधौली के अंतर्गत गन्ना क्रय केंद्र बहादुरपुर कुसौरा, गौसपुर, घोसियापुर में गन्ना प्रजाति 0118, 14201, 15023, 16202 के प्लांट का इकाई प्रमुख डॉ. जेपी त्रिपाठी और जोनल एचआर हेड पूर्वी जोन एनके शुक्ला ने निरीक्षण किया। क्षेत्रीय अधिकारी प्रवीण सिंह ने किसानों के प्लांट को देखा। किसानों से कहा कि गन्ना बंधाई अवश्य कर दें, जिससे तेज हवा के साथ बरसात में गन्ना न गिरे। फसल के नुकसान का आकलन किया। सीनियर गन्ना अधिकारी बाल सिंधु गगन पांडेय ने जागरूक किया। संवाद
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