फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   A young man was beaten up after an argument over sugar prices.

Basti News: चीनी मूल्य को लेकर हुई बहस में युवक को पीटा

Tue, 08 Sep 2026 11:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
A young man was beaten up after an argument over sugar prices.
कलवारी। क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में चीनी के मूल्य को लेकर दो लोगों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद पक्ष ने युवक की पिटाई कर दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

दर्ज एफआईआर में कलवारी क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी अमित कुमार ने बताया कि रविवार की शाम लगभग चार बजे गोपालपुर निवासी अर्पित दुबे से चीनी मूल्य को लेकर बहस हो गई। इसके बाद वे घर जा रहे थे तो बहादुरपुर प्राइमरी स्कूल के पास अकेला पाकर अर्पित दुबे ने उन्हें रोक लिया और गाली देने लगा। विरोध करने पर पटरे से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। बाद में आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया।
विज्ञापन

परिजन उन्हें सीएचसी कलवारी ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करके चौकी प्रभारी बहादुरपुर तेज प्रताप सिंह को जांच दी गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed