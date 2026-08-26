Basti News: पुलिस के रडार पर तत्कालीन बाबू और जिला समन्वयक

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वर्ष 2013 से 2016 के बीच नियुक्त हुए अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति संबंधी फाइलें गायब होने के मामले में बीएसए की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज है।जांच आगे बढ़ने पर पिछले दो दिन से विवेचक बीएसए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि, बीएसए के बाहर होने के कारण उनका बयान अब तक नहीं दर्ज हो सका है, लेकिन मामले में बीएसए कार्यालय के कुछ लिपिकों की भूमिका भी संदिग्ध है।सूत्रों के अनुसार पुलिस वर्ष 2013 से लेकर अब तक सभी डीसी व लिपिकों की सूची तैयार कर रही है। पुलिस जल्द ही बीएसए दफ्तर के कई कर्मचारियों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। यह महज एक लापरवाही है या सोची-समझी साजिश, पुलिस इसका भी पता लगा रही है।विवेचक सभाशंकर यादव ने बताया कि बीएसए अनूप कुमार बैठक के लिए लखनऊ गए हैं। उनके आने के बाद डीसी व अन्य कर्मियों से कोई जानकारी ली जाएगी।