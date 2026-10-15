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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Swapped ATM card and siphoned off 35,000 in two days.

Basti News: एटीएम कार्ड बदलकर दो दिन में उड़ाए 35 हजार

Thu, 15 Oct 2026 03:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:03 AM IST
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Swapped ATM card and siphoned off 35,000 in two days.
विक्रमजोत। छावनी क्षेत्र के विक्रमजोत कस्बा में एसबीआई एटीएम से रुपये निकालने गए युवक की मदद बहाने दूसरे युवक ने एटीएम कार्ड बदलकर दो दिन में 35 हजार रुपये उड़ा दिया। मंगलवार को बाघानाला गांव निवासी विजय निषाद ने छावनी पुलिस को तहरीर दी। बताया कि वह सोमवार की सुबह विक्रमजोत कस्बे के एसबीआई बैंक के एटीएम पर गए थे। वहां से 2500 रुपये निकालने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच वहां खड़े युवक ने उनकी मदद के बहाने से कार्ड बदल लिया। वह रकम लेकर घर आया तो दूसरे दिन खाते से लिंक मोबाइल नंबर पर खाते 35 हजार रुपये निकलने का संदेश देखकर सन्न रह गए। चौकी प्रभारी सभाजीत मिश्रा ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही रही है। संवाद
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