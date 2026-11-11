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Basti News: किशोरी ने फंदा लगाकर की खुदकुशी

Wed, 11 Nov 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:51 AM IST
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Teenage girl dies by suicide by hanging
लालगंज। थाना क्षेत्र के कबरा खास गांव में मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे 15 वर्षीय किशोरी ने घर में पंखे के सहारे फंदे से लटककर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची लालगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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जानकारी के अनुसार, कबरा खास निवासी गीता देवी पत्नी जितेंद्र कुमार की पुत्री अंशु (15) ने घर में पंखे के सहारे फंदा लगा लिया।
ग्राम पंचायत के चौकीदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से पूछताछ की।
पुलिस के अनुसार, आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। किशोरी की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। संवाद
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