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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Students journeyed from the classroom to the innovation laboratory.

Basti News: कक्षा से नवाचार की प्रयोगशाला तक पहुंचे विद्यार्थी

Wed, 30 Sep 2026 01:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:48 AM IST
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Students journeyed from the classroom to the innovation laboratory.
मानिकचंद। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गनेशपुर के विद्यार्थियों ने मंगलवार को भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती का शैक्षणिक भ्रमण किया। फील्ड विजिट एवं आइडिया क्रिएशन कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने विभिन्न इंजीनियरिंग प्रयोगशालाओं का भ्रमण कर आधुनिक मशीनरी और उपकरणों की कार्यप्रणाली समझी।
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सिविल इंजीनियरिंग लैब में डॉ. सौरभ ने उपकरणों के व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी। इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आदित्य कुमार यादव, डॉ. अनुपम सोनी और अमर सिद्दीकी ने उपकरणों के अनुप्रयोग बताए। विद्यार्थियों ने क्विज और मॉडल निर्माण में भी प्रतिभाग किया। डॉ. कौशल किशोर ने उनके विचारों पर मार्गदर्शन दिया। निदेशक प्रो. डॉ. कुलदीप सहाय मौजूद रहे।
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