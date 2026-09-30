Basti News: अंडरपास में पानी भरने से भड़का आक्रोश, ग्रामीणों ने दिया धरना

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आरपीएफ के अनुसार सुबह करीब 9:40 बजे सुरक्षा बल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो 15-20 ग्रामीण मौजूद थे। कुछ देर में संख्या बढ़कर करीब 80-90 हो गई। कुसमहा ग्राम सभा के प्रधान बसंत चौधरी भी ग्रामीणों के साथ धरने में शामिल रहे। स्थिति को देखते हुए थाने के एसआई अजय कुमार ओझा चार पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर मौजूद रहे। विज्ञापन

अंडरपास में पानी भरने से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए रेलवे के आईओडब्ल्यू के सीनियर टेक्नीशियन शैलेंद्र कर्मचारियों के साथ करीब 11 बजे पंपसेट लेकर पहुंचे। इसके बाद पानी निकालने का काम शुरू कराया गया। आरपीएफ के अनुसार मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण रही। आरपीएफ के अनुसार सुबह करीब 9:40 बजे सुरक्षा बल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो 15-20 ग्रामीण मौजूद थे। कुछ देर में संख्या बढ़कर करीब 80-90 हो गई। कुसमहा ग्राम सभा के प्रधान बसंत चौधरी भी ग्रामीणों के साथ धरने में शामिल रहे। स्थिति को देखते हुए थाने के एसआई अजय कुमार ओझा चार पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर मौजूद रहे।अंडरपास में पानी भरने से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए रेलवे के आईओडब्ल्यू के सीनियर टेक्नीशियन शैलेंद्र कर्मचारियों के साथ करीब 11 बजे पंपसेट लेकर पहुंचे। इसके बाद पानी निकालने का काम शुरू कराया गया। आरपीएफ के अनुसार मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण रही।

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पुरानी बस्ती। गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर ओरवारा-मुंडेरवा के बीच बंद रेलवे गेट संख्या 191-सी के पास बने अंडरपास में पानी भरने से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो गया। समस्या से नाराज ग्रामीण मंगलवार को मौके पर जुटे और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर आरपीएफ और सिविल पुलिस पहुंची। बाद में रेलवे ने पंपसेट लगाकर पानी की निकासी शुरू कराई।