Basti News: पदयात्रा की बनी रणनीति, गोरखपुर में जुटेंगे भाजपा कार्यकर्ता

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बैठक के मुख्य वक्ता एवं जिला प्रभारी क्षेत्रीय महामंत्री डॉ. सत्येंद्र सिन्हा ने कहा कि संगठन की शक्ति उसके समर्पित कार्यकर्ताओं में निहित है। गोरखपुर में आयोजित पदयात्रा में बस्ती से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की विचारधारा और जनहित के मुद्दों को लेकर सदैव सक्रिय रहता है। पवन कसौधन, रवि सोनकर, संजय चौधरी, सुशील सिंह, राजेश पाल चौधरी, वैभव पांडेय, यशकांत सिंह, राम सिंगर ओझा, अरविंद पाल, संगीता जायसवाल, अमृत कुमार वर्मा, अभिषेक कुमार, प्रेम प्रकाश चौधरी, अंकुर वर्मा, प्रत्युष विक्रम सिंह, भानु प्रकाश मिश्रा, दिलीप पांडेय, शिवानी सिंह, सुरेंद्र चौधरी, राकेश शर्मा, राजेंद्र राजभर, प्रदीप निषाद मौजूद रहे।