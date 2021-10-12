Basti News: मां-बेटी की पिटाई का आरोप, छह नामजद
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:39 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:39 AM IST
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बस्ती। लालगंज पुलिस ने एक युवती की पिटाई के आरोप में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दर्ज एफआईआर में क्षेत्र की एक महिला ने बताया कि विपक्षी उन्हें और उनकी बेटी को रास्ते में गाली देते हुए पीटने लगे। एक आरोपी उनका का बाल पकड़कर लज्जा भंग करने के आशय से घर के अंदर ले जाने की कोशिश की। उनका कपड़ा भी फाड़ दिया। बीचबचाव कर रही उनकी बेटी को भी पीटा। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी इशहाक अली, महफूस, नजीबुन्निशा, कुमकुम, सहाना, शबनम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। संवाद
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