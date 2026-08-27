Basti News: आज से बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी बहनें
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:53 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:53 AM IST
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बस्ती। परिवहन निगम की ओर से रक्षाबंधन पर बहनों के लिए निशुल्क यात्रा की सौगात दी है, जो 27 अगस्त यानी बुधवार से सुबह छह बजे से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इससे बहनें 29 अगस्त रात 12 बजे तक निशुल्क सफर करके भाईयों के घर आ और जा सकेंगी। एआरएम कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व के लिए कुल, 140 बसें लगाई गई हैं। इसमें, दिल्ली रूट पर 15 बसें भेजी गई हैं। शेष अन्य रूट पर चल रही हैं। चालक-परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां सवारी दिखें उन्हें जरूर बैठाएं। निगम के कर्मी सहयोग में रहेंगे। संवाद
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