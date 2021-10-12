Basti News: दहेज उत्पीड़न के मामले में सात नामजद

विज्ञापन

बस्ती। दहेज उत्पीड़न के मामले में पुरानी बस्ती पुलिस ने पति, सास-ससुर समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थानाक्षेत्र की रसूलपुर निवासी रेनू सोनी ने बताया कि उनकी शादी नवंबर 2023 में रसूलपुर निवासी नीरज सोनी के साथ हुई थी। पति, सास सुशीला सोनी, ससुर जगदीश सोनी, जेठ पंकज सोनी, सूरज सोनी, नेहा सोनी व शीलत सोनी पांच लाख रुपये दहेज की मांग कर रहे थे। इसलिए आए दिन उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। मांगे पूरी न करने पर उनकी पिटाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद