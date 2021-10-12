फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Screening reporting stalled in 232 out of 418 health units; explanation sought from the officers-in-charge.

Basti News: 418 स्वास्थ्य इकाइयों में 232 की स्क्रीनिंग रिपोर्टिंग ठप, प्रभारियों से मांगा गया जवाब

Sat, 26 Sep 2026 12:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Screening reporting stalled in 232 out of 418 health units; explanation sought from the officers-in-charge.
बस्ती। जिले की स्वास्थ्य इकाइयों पर मरीजों की स्क्रीनिंग व ऑनलाइन रिपोर्टिंग में लापरवाही सामने आई है। कुल 418 स्वास्थ्य इकाइयों में 232 से मरीजों की स्क्रीनिंग संबंधी जानकारी आईडीएसपी पोर्टल पर रिपोर्ट नहीं की जा रही है।
विज्ञापन

इससे जिले में बीमारियों की निगरानी के लिए शासन को स्पष्ट आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं। शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्वास्थ्य इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों से जवाब मांगा है।
विज्ञापन

जिले में 369 सब सेंटर हैं, लेकिन इनमें से केवल 150 से ही स्क्रीनिंग की ऑनलाइन फीडिंग की जा रही है। वहीं, सीएचसी-पीएचसी स्तर की 49 स्वास्थ्य इकाइयों में सिर्फ 36 से नियमित रिपोर्टिंग हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस तरह 232 स्वास्थ्य इकाइयों से रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। कई केंद्रों की रिपोर्ट शून्य है तो कुछ जगह पोर्टल पर लॉगिन तक नहीं किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed