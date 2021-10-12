Basti News: 418 स्वास्थ्य इकाइयों में 232 की स्क्रीनिंग रिपोर्टिंग ठप, प्रभारियों से मांगा गया जवाब

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इससे जिले में बीमारियों की निगरानी के लिए शासन को स्पष्ट आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं। शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्वास्थ्य इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों से जवाब मांगा है।जिले में 369 सब सेंटर हैं, लेकिन इनमें से केवल 150 से ही स्क्रीनिंग की ऑनलाइन फीडिंग की जा रही है। वहीं, सीएचसी-पीएचसी स्तर की 49 स्वास्थ्य इकाइयों में सिर्फ 36 से नियमित रिपोर्टिंग हो रही है।इस तरह 232 स्वास्थ्य इकाइयों से रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। कई केंद्रों की रिपोर्ट शून्य है तो कुछ जगह पोर्टल पर लॉगिन तक नहीं किया जा रहा है।