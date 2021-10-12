Basti News: आज भी बंद रहेंगे बारहवीं तक के स्कूल

विज्ञापन

बस्ती। भारी वर्षा को देखते हुए जिले में संचालित समस्त बोर्ड के कक्षा एक से 12 तक के विद्यालय शनिवार को बंद रहेंगे। डीएम कृत्तिका ज्योत्स्ना के निर्देश पर बीएसए ने पत्र जारी कर प्रधानाध्यापकों को अवगत कराया है। निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिले में पिछले तीन दिन से बारिश हो रही है। इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। संवाद