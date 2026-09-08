Basti News: संध्या-हवन से परिवार में बनी रहती है सुख-समृद्धि

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने कहा कि यज्ञ एवं कर्मकांड से पहले संकल्प लेने की परंपरा प्राचीन होने के साथ वैज्ञानिक भी है। संकल्प के दौरान सृष्टि संवत, मन्वंतर, युग, मास, पक्ष, तिथि, गोत्र और स्थान का उच्चारण किया जाता है। यह परंपरा लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति से जोड़ती है। उन्होंने कहा कि संकल्प हमारी जड़ों की याद दिलाने के साथ परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की आधारशिला भी रखता है।इसके बाद विदुषी रुक्मिणी जोशी ने भजनों की प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर की सन्निधि से दुखों का अंत होता है। नियमित रूप से परिवार के साथ संध्या-हवन करने से घर में सुमति, शांति और आरोग्य का वातावरण बना रहता है।प्रधान ओम प्रकाश आर्य ने कहा कि वैदिक विचारों का प्रसार जन-जन को सही मार्ग चुनने की दिशा दिखाता है। कार्यक्रम का संचालन देवव्रत आर्य ने किया। इस दौरान आदित्य नारायण गिरि, रागिनी पांडेय, राकेश पांडेय, सत्या गुप्ता, अश्कृता मिश्रा, सरिता शुक्ला, सोनम गुप्ता, रूबी, शशिकला, राजेश्वरी, राजेश शुक्ला और विशाल मौजूद रहे।